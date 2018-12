Mercoledì 2 gennaio 2019 si attraversa il sentiero del Beodo: le palme qui hanno il potere di incantare il visitatore e di trasportarlo in Oriente. Lo sguardo si apre anche alle terrazze coltivate, alla macchia mediterranea, ai muretti a secco, così fragili sotto le impetuose piogge autunnali, ma così bene inseriti nel paesaggio collinare costituendo quasi un elemento ornamentale. In alto appare il piccolo borgo di Sasso che dà il nome alla valle e si intuisce il motivo che spinse Claude Monet, durante la sua permanenza a Bordighera nei primi mesi del 1884, ad esplorare la valle, ammaliato dai suoi colori, dalle fogge delle palme, dalla luce, così affascinanti, ma nello stesso tempo così difficili da riprodurre sulla tela. Si percorrono varie mulattiere piuttosto ripide e panoramiche che attraversano zone coltivate a ginestra, mimosa e numerose specie di fronde di verde ornamentale che creano un insieme molto gradevole di ciuffi verdi di varie tonalità.

Si raggiunge Sasso in posizione splendida con la sua panoramica terrazza sul mare, dove gli abitanti organizzano feste e sagre. Si prosegue su un percorso vario, a tratti lungo una bella mulattiera immersa tra pini d’Aleppo e la vegetazione mediterranea, altrove tra le case per piccole stradine che attraversano la strada carrozzabile. Si giunge cosi a Seborga, la cui disposizione delle case rinserrate le une alle altre costituiva nel passato una struttura difensiva. Fu sede di un monastero benedettino appartenente all’Abbazia di Lerino fino al 1729.

Pranzo al sacco nella piazza del borgo e rientro in autobus di linea alle ore 14,15 (procurarsi il biglietto in anticipo).

RITROVO: ore 9 a Bordighera, centro storico davanti Chiesa Santa Maria Maddalena (Piazza del Popolo)

DIFFICOLTA’: 500 m di dislivello in salita

