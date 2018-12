Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota l’indizione della selezione di 613 volontari da impegnare nei 15 progetti di servizio civile universale presentati dal Ministero dell’Interno, finanziabili con le risorse a carico del bilancio del relativo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

Il bando ed i relativi progetti, nonché le modalità di presentazione delle domande, la cui scadenza è fissata al 30 gennaio 2019, alle ore 23.59 sono consultabili sul sito internet nell’area gestione notizie della Prefettura. www.prefettura.imperia.it

I progetti, la cui realizzazione coinvolge anche la provincia di Imperia sono i seguenti:

– PROGETTO CITTADINANZA PIEMONTE-LIGURIA “IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA ( 4 VOLONTARI)

– PROGETTO N. 4 ACCOGLIENZA R.V.A. “LE ATTIVITA’ DELLE PREFETTURE PER LA GESTIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E PER LE PROCEDURE DI R.V.A.( 4 VOLONTARI)

In tal caso, le domande di partecipazione dovranno pervenire:

Tramite pec all’indirizzo : protocollo.prefim@pec.interno.it;

Con raccomandata a/r all’indirizzo: Prefettura-UTG Imperia – Viale Matteotti n. 147 – 18100 Imperia (avendo cura di annotare sulla busta che si tratta del BANDO SERVIZIO CIVILE)

A mano: all’Ufficio Protocollo della Prefettura-UTG di Imperia, entro le ore 13.00 di mercoledì 30 gennaio 2019.