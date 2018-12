A Genova 4 ragazzi di Imperia, tra i 18 ed i 21 anni, sono finiti in carcere a Marassi ed a Pontedecimo. Sono stati arrestati dalla polizia per rapina aggravata e continuata in concorso. Sono accusati di aver malmenato, minacciato e rapinato in via Fiume a Genova. Sono stati intercettati dalle volanti mentre tentavano di disfarsi della refurtiva: un cellulare Samsung e banconote per 50 euro. Gli arrestati sono Emiliano Bianchi, 19enne di Imperia; Caroline Acquarone, 19enne di Dolcedo; Alice Cherchi, 18enne di Moltedo e Larry Richard Rebeiro, 21enne di Imperia, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.