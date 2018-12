Approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Stefano Mai, il bando da 1 milione di euro per le domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.4 del Psr – Programma di sviluppo rurale 2014-2020 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”. “Il bando – spiega l’assessore Stefano Mai – rivolto alle aziende agricole, è finalizzato a investimenti necessari alla creazione o al miglioramento di attività agrituristiche e di attività didattiche che divulgano i metodi di coltivazione e allevamento tradizionali (fattorie didattiche) e ha come obiettivo incrementare il reddito aziendale, contribuire alla sostenibilità economica delle imprese agricole, creare o stabilizzare posti di lavoro all’interno delle aziende agricole”.

Le domande potranno essere presentate dalle micro e piccole imprese agricole, dotate di partita Iva con codice attività riferito all’attività agricola prevalente, dal 15 gennaio al 15 marzo 2019. Il contributo può arrivare fino a 200 mila euro per beneficiario ed è pari al 50% della spesa ammessa. Sono finanziabili gli adeguamenti edilizi di beni immobili, l’acquisto o leasing di nuovi macchinari o attrezzature, la realizzazione di strutture sportive e di percorsi escursionistici o didattici all’interno dell’azienda.

“Questo – continua l’assessore Stefano Mai – è il terzo bando aperto sulla misura 6.4 dell’attuale programmazione Psr. I precedenti hanno messo in campo risorse per circa 6 milioni di euro e hanno visto la partecipazione di circa 60 progetti”.