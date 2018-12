Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Mignanego (Genova) nel pomeriggio un uomo di 74 anni è morto dissanguato dopo essersi ferito con una motosega nella cantina della propria casa. L’uomo stava tagliando della legna per il camino, quando usi è lesionato l’arteria femorale. L’anziano è riuscito a trascinarsi in strada dove ha chiesto aiuto ad alcuni vicini che hanno chiesto l’intervento del 118.

