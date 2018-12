Nel 2018 Sanremo è l’unica città italiana nei primi posti del motore di ricerca di Google per quanto riguarda l’uso di una sola parola e di un singolo evento. Per quanto riguarda gli eventi più consultati su Google, Sanremo è terza, superata solo da “Elezioni 4 marzo” e “Mondiali”. Come ricerca di parole senza un riferimento specifico, Sanremo è ottava preceduta da “elezioni 4 marzo”, governo, Grande Fratello, Fabrizio Frizzi, Cristiano Ronaldo, Sergio Marchionne e Mondiali, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.