Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Una serie di grandi monologhi tratti da opere teatrali di tutti i tempi presentati come una vera e propria galleria di quadri d’Autore, da cui i protagonisti affiorano e si animano per un breve momento, attraversando la “tela”.

Inizia al Museo Civico di Sanremo la piccola Tournèe del Teatro dell’Albero con le sue più recenti produzioni: Il Teatro in Cornice non poteva trovare più suggestiva location.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Una serie di grandi monologhi tratti da opere teatrali di tutti i tempi presentati come una vera e propria galleria di quadri d’Autore