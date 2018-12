La sera del 31 dicembre il Rifugio Allavena a Colle Melosa sarà aperto per la sera di Capodanno: la struttura proporrà cenone, pernottamento e colazione a € 110,00 bevande escluse: il menu comprenderà aperitivo di benvenuto con buffet, 4 antipasti, 2 primi, 2 secondi, cotechino e lenticchie, dolci della casa e gran finale con brindisi di mezzanotte. Il rifugio è raggiungibile in automobile su strada asfaltata ed è dotato di un ristorante con 80 posti e 4 camere per un totale di 52 posti; è possibile inoltre affittare sci, scarpette e racchette (ciaspole) da neve, ARVA e GPS (Info: Tel. 0184 241155 / 349 4338343 – www.nuovorifugioallavena.it).

A Pigna domenica 6 gennaio alle ore 11:30, aperitivo in Piazza XX Settembre con l’intrattenimento della banda “L’Alpina” di Pigna; la Befana arriverà sull’”Ape di Giacinto” e donerà le bambole Pigotte dell’UNICEF ai nuovi nati del 2018. A seguire, visita della Befana alla residenza protetta.

Info: Comune di Pigna – Tel. 0184 241016