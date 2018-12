Due successi di pubblico, uno dietro l’altro, per l’auditorium del Museo Navale di Imperia. Dopo il tutto esaurito di domenica scorsa con Rossella Postorino, che ha presentato nell’unica tappa ligure il romanzo “Le assaggiatrici” (Premio Campiello 2018), questo week-end la Città Capoluogo registra addirittura un over booking. Sabato e domenica andrà infatti in scena, all’interno della rassegna “Il Teatro del Mare”, lo spettacolo di Maurizio Lastrico, per il quale sono arrivate richieste di prenotazione dei biglietti doppie rispetto ai posti disponibili.

L’organizzazione, guidata dal direttore artistico Eugenio Ripepi, sta valutando a tal proposito l’inserimento di altre due date del cabarettista nel corso della stagione, in modo da venire incontro alle tante richieste, e invita chi è sprovvisto di biglietto a non recarsi allo spettacolo in quanto non sono disponibili tagliandi ormai da un mese.

“Chiudiamo l’anno davvero nel migliore dei modi”, commenta l’assessore alla Cultura Marcella Roggero. “La scelta dell’Amministrazione di aprire il Museo Navale agli eventi si sta rivelando vincente e viene premiata, appuntamento dopo appuntamento, dai cittadini. Questa è la città viva che abbiamo in mente, una città che risponde presente ad eventi di livello. Dobbiamo sfruttare al meglio tutto questo entusiasmo e fare ancora di più, anche in vista della futura riapertura del Teatro Cavour”.