Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La tradizione dei falò in alcuni casi ha radici secolari nei paesi dell’entroterra ove i giovani del paese hanno sempre provveduto all’approvvigionamento della legna per creare il fuoco più bello e duraturo.

La notte della vigilia Di Natale in Val Nervia è stata animata dai tradizionali falò accesi nelle principali piazze dei paesi nelle nostre foto Apricale,Isolabona (dove si sono tenuti gli anche essi tradizionali Antichi Mestieri) Dolceacqua.