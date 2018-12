E’ decisamente fitto, variegato e ricco di spunti d’interesse il programma predisposto dall’amministrazione comunale di Diano Marina per i giorni a cavallo di Capodanno a beneficio dei turisti e dei residenti della zona. Iniziative per tutte le età, che svariano dall’intrattenimento per i bambini alla musica, dallo sport alla cultura.

Grazie anche alle favorevoli condizioni meteo, grande successo sta riscuotendo la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita sul Molo delle Tartarughe e aperta tutti i giorni, mentre oggi è l’ultimo giorno di apertura per il Villaggio di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, proposto nel parco di Villa Scarsella dall’Associazione Stella Polare. Per la prima volta un piccolo villaggio natalizio è presente in piazza del Comune, location che nella notte di San Silvestro sarà teatro, come tradizione, della Festa di Capodanno, con l’animazione Gianni Rossi e la musica di Polo dj, che terranno banco dalle 22.30 ad oltranza.

“Oltre alle consuete luminarie, siamo riusciti a mettere insieme un bel calendario di appuntamenti e di iniziative, che siamo sicuri ottenga il gradimento della cittadinanza e dei numerosi ospiti che scelgono la nostra cittadina per trascorrere le proprie vacanze natalizie e di inizio anno – affermano il sindaco Giacomo Chiappori e il consigliere alle manifestazioni Davide Carpano –. Un ringraziamento va alle associazioni e agli artisti coinvolti. A nome dell’amministrazione comunale porgiamo a tutti i migliori auguri di un sereno 2019. Vi aspettiamo a Diano Marina”.

Programma manifestazioni dal 27 dicembre al 6 gennaio

DICEMBRE 2018

Giovedì 27

Museo Civico Archeologico Palazzo del Parco – ore 15

Favole al Museo – laboratorio ludico-didattico per bambini

Venerdì 28

Vie del centro cittadino – ore 15.30

Natale Bimbi “La corvette dei clown”

spettacolo itinerante di clownerie

Sabato 29

Museo Civico Archeologico Palazzo del Parco – ore 10

Giochiamo tra i reperti – laboratorio ludico-didattico

Centro cittadino – ore 17

Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina

sfilata in tema natalizio

Chiesa Parrocchiale – ore 21

Concerto natalizio del Coro Alpino Monte Saccarello

Sabato 29 e domenica 30

Centro cittadino – tutto il giorno

Aspettando l’anno che verrà

Sapori e tradizioni – bancarelle di prodotti tipici e curiosità, musica e animazione

Domenica 30

Sala Consiliare – “Natale Musicale Dianese” – ore 17

Concerto Gospel del Coro Sweet Soul Singers

Lunedì 31

Piazza Martiri della Libertà – dalle ore 22.30

Conto alla rovescia – La Festa è in piazza

Festa di Capodanno con Gianni Rossi e Polo dj

musica, animazione, immagini e testi su maxischermo

GENNAIO 2019

Mercoledì 2

Museo Civico Palazzo del Parco – ore 10 (ritrovo)

Alla scoperta di Diano Marina – visita guidata

Piazza Martiri della Libertà – ore 15.30

Natale Bimbi – “I buoni propositi 2019”

spettacolo di clownerie

Sala Consiliare – “Natale Musicale Dianese” – ore 17

Concerto Capodanno “Danze di due mondi” con la Strauss Ensemble

Via Genova – ore 17

Il mare sul muro – proiezioni

Giovedì 3

Museo Civico Archeologico Palazzo del Parco – ore 15

Scopri il Museo – visita guidata sez. Archeologica

Sala Consiliare – ore 17

L’abc del mare – conferenza con proiezione di immagini

Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5

Palasport “G. Canepa” – via Diano Castello – tutto il giorno

Torneo della Befana – pallavolo femminile Under 18