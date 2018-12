AngsaImperia Onlus ringrazia l’Azienda “Fun Seven” di Arma di Taggia per la donazione effettuata.

Le donazioni raccolte consentiranno a AngsaImperia Onlus di continuare la propria opera di Sensibilizzazione e Integrazione dei Ragazzi con disturbi dello Spettro Autistico con Corsi formativi per Genitori, Educatori e Insegnanti. Nonché la partecipazione a progetti che favoriscano sempre maggior inserimento dei ragazzi Autistici ad esempio la partecipazione ad alcune tappe del giro d’Italia in barca a vela, un progetto che partirà proprio da Sanremo e vedrà la partecipazione di 2 ragazzi per tappa accompagnati da uno skipper, un educatore e un fotografo che si passeranno il testimone in una ideologica staffetta che si concluderà a Trieste dopo circa un mese di navigazione. A tale Progetto potrebbero partecipare 4 ragazzi di AngsaImperia per un totale di 2 tappe.

“Ringraziamo ancora la FUN SEVEN S.r.L che con questa donazione permette alla nostre associazione di proseguire nel compito di lavorare sul territorio imperiese, dando visibilità ad un grande problema qual è l’Autismo che coinvolge molte famiglie” dice la Presidente di Angsaimperia, Loredana Reghezza.