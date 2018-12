Vista la notevole affluenza ed il gradimento del pubblico, la Mostra fotografica di Umberto Germinale dal titolo “We Want Miles!” e la Rassegna Musicale Jazzin’, che si sviluppa all’interno della stessa – in svolgimento al Forte di Santa Tecla a Sanremo – chiuderanno temporaneamente domani, giovedì 27, con un nuovo concerto, ma riapriranno lunedì 31 dicembre per proseguire fino al 5 gennaio compreso con un evento musicale ogni giorno.

L’appuntamento di domani, 27 dicembre, è con il “Jazzin’ Trio” che vede Andrea De Martini al sax, Dino Cerruti al basso e Rudy Cervetto alla Batteria. Anche in questo caso l’inizio è per le ore 18.00 con ingresso ad offerta libera.

Ma ecco il calendario completo dei prossimi appuntamenti musicali a cavallo di fine/inizio anno:

Lunedì 31 dicembre: “End of the year … musicando la fine dell’anno” con Andrea De Martini al sax, Lorenzo Hernnhut alle chitarre, Alberto Malnati al contrabbasso ed Enzo Cioffi alla batteria.

Mercoledì 2 gennaio: “Startover”, Pop italiano ed internazionale, con Fabrizio Barbera alle chitarre, Maurizio Dedoni al basso, e Ramon Rossi alla batteria.

Giovedì 3 gennaio: “Unghie Nere”, Parole e musica con Lorenzo Spinozzi alla chitarra e Federico Moro alla voce, tra Indie e Rap.

Venerdì 4 gennaio: “Dimensione Musica”. Presentazione dei corsi della nuova Scuola di Musica di Sanremo, creata dal batterista e musicista Ramon Rossi.

Sabato 5 gennaio: “Marco – Marte”, prima parte con Marco Puglisi voce e chitarra per un tributo a Nick Drake, il cantautore inglese scomparso a 26 anni per un’overdose da psicofarmaci; seconda parte, “Le nuove storie di Marte” con Marte, cantautrice genovese, alle chitarre e voce, insieme ad Emanuele Benenti al basso e Fulvio Masini alla batteria.

Jazzin’ e“We want Miles!” sono organizzati della Cooperativa “Dem’Art” ed hanno il patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale Ligure. La Mostra è aperta dalle 10.00 alle 20.00, con inizio dei concerti di Jazzin’ sempre alle ore 18.00.