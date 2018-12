“Ritorna il consueto appuntamento con il “Concerto delle Feste” dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, in programmagiovedì 27 dicembre al Teatro Centrale di Sanremo, alle ore 17.00.

Il Maestro Giancarlo De Lorenzo – Direttore Artistico e Stabile della Sinfonica – guiderà i Professori d’Orchestra in un percorso che condurrà il pubblico attraverso Valzer e Polke ottocentesche, con composizioni di Johann Strauss figlio(1825/1899) più un paio di brani del fratello Joseph Strauss (1827/1870) e di Johann Strauss padre (1804/1849).

Il programma prevede infatti:

– Valzer dell’Imperatore Op. 437

– Annen – Polka francese Op. 117

– Tritsch Tratsch – Polka Op. 214

– Blumenfest – Polka Op. 111

– Voci di Primavera – Valzer Op. 410

– Fra tuoni e fulmini – Polka veloce Op. 324

– Pizzicato Polka (di Johann e Joseph Strauss)

– Il bel Danubio blu – Valzer Op. 314

– Marcia di Radetzky (Johann Strauss padre)

Come vuole la tradizione, il concerto delle feste Natalizie evoca le atmosfere viennesi di fine ‘800 con Valzer e Polke di Johann Strauss figlio. Ormai si associano le musiche di Strauss al Capodanno, eppure non fu certo per questa festività che furono scritte: per lo più erano legate a nozze, compleanni, onomastici e festeggiamenti di Corte in tutte le stagioni. Oltre ad aumentare la popolarità di queste danze in Europa, Strauss ed i suoi fratelli ebbero il merito di farle conoscere anche in America ed in Russia, dove egli si recò nel 1856 e molte sue musiche furono eseguite nella Reggia di Pavlovsk, presso San Pietroburgo. Nel 1872, in occasione del centenario della nascita degli Stati Uniti d’America, il compositore fu invitato a Boston dove diresse un’orchestra formata da 1.000 musicisti ed un coro di circa 20.000 persone di fronte a 100.000 spettatori: una sorta di anticipazione dei concerti delle popstar. È curioso notare che a fine ‘800 si delineò una distinzione tra musica colta e musica leggera: da una parte Brahms, dall’altra Johann Strauss. A questa contrapposizione, però, non corrispondeva un dualismo fra i protagonisti: il primo ammirava la musica del collega viennese ed affermò che avrebbe voluto essere lui l’autore della melodia del Bel Danubio blu.

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP).

Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Biglietti ed abbonamenti sono acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”, oppure direttamente al Botteghino del Teatro Centrale a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Gli abbonamenti sono anche prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).