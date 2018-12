Proseguono a San Bartolomeo al Mare i preparativi per i festeggiamenti di Capodanno. Come sempre, la cittadina del Golfo Dianese offre animazioni per un pubblico famigliare, anche per non sovrapporsi alle proposte delle località limitrofe: “Anche quest’anno avremo una festa di Capodanno per i bambini – spiega il Sindaco Valerio Urso – e brinderemo tutti insieme al Primo dell’Anno con un grande happening in piazza, in attesa dell’arrivo dei partecipanti alla ormai tradizionale Passeggiata nel primo entroterra, che è un’attività che ci contraddistingue e si inserisce nel nostro calendario di eventi”.

Il clima di festa verrà scaldato già a partire da sabato pomeriggio, con la performance di Fortunello & Marbella, i “Due clown di passaggio”, la inossidabile coppia che da 20 anni ormai intrattiene i bimbi in tutte le piazze della Riviera ligure e non solo. Arianna Pastorelli e Nadir Spagnolo, accompagnati dalla piccola Ginevra (in arte Mirtilla) sono una famiglia unica, che ha fatto dell’arte circo la propria vita, con numeri circensi, allegria e spensieratezza.

Domenica, in Piazza Andrea Doria, sbarcheranno a San Bartolomeo al Mare le colorate bancarelle del Mercato ambulante di Forte dei Marmi, che da tempo propongono in varie piazze italiane la replica di uno dei mercati all’aperto più apprezzati d’Italia: circa 60 espositori di pelletteria artigianale, cachemire, abbigliamento, stoffe, biancheria per la casa, porcellane, bigiotteria e arte fiorentina in genere.

Da lunedì 31 a domenica 6 gennaio, sul Lungomare delle Nazioni, Mercatino di oggettistica “Aspettando la Befana”.

La Festa di Capodanno dei bambini si svolgerà lunedì 31 (Piazza Torre Santa Maria, ore 14:30): musica, animazione e baby dance con Magic Alex. Alessandro Fornuto, in arte Magic Alex, ha frequentato la scuola di improvvisazione teatrale con la compagnia “Il vagone dei Comici” e partecipato a numerosi corsi di animazione e di magia ed altrettanti concorsi. E’ stato ospite in TV a “La Domenica del Villaggio” su Rete4.

Dopo le scorpacciate di fine anno, impossibile mancare alla consueta e ormai imperdibile Passeggiata del Primo dell’Anno. Accompagnati da Luca Patelli, guida ambientale escursionistica, i partecipanti percorreranno un percorso diverso rispetto a quello dell’anno passato, che prevede un anello nel primissimo entroterra di San Bartolomeo per scoprire angoli nascosti del paese, alcune sue frazioni e la biodiversità nascosta proprio dietro la città, nonché quel paesaggio passato (i muri a secco) di recente inserito nel patrimonio dell’UNESCO. Si partirà da Piazza Torre Santa Maria e in circa due ore l’escursione (partecipazione gratuita) verrà completata. Lunghezza circa 5 km per un dislivello di 50 m.

Nel frattempo, sempre martedì 1° gennaio, tutti in piazza dalle 14 alle 18, con spumante e panettone in riva al mare, per festeggiare Capodanno. Un brindisi al Nuovo anno, con musica, ballo e animazione a cura di Dj Tex.

Prosegue intanto fino al 6 gennaio la Mostra dei Presepi presso la Chiesa della Divina Misericordia.

Questo il programma degli eventi di San Bartolomeo al Mare:

Dal 25 dicembre al 6 gennaio / Ore 15.00-18.30

Chiesa Divina Misericordia

Mostra dei Presepi

Inaugurazione della mostra a cura della Parrocchia il 25 dicembre dopo la messa delle ore 10.00, apertura ore 16.30/18.30. Dal 26 al 6 gennaio ore 15.00/18.30. Il 31 dicembre ore 15.00/17.30.

Sabato 29 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Spettacolo per Bambini, con Fortunello & Marbella

Domenica 30 dicembre / Tutto il giorno

Mercato di Forte dei Marmi

Piazza Andrea Doria

Dal 31 dicembre al 6 gennaio / Tutto il giorno

Lungomare delle Nazioni

Mercatino “Aspettando la Befana”

Mercatino di oggettistica varia.

Lunedì 31 dicembre / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Aspettando il Capodanno… dei Bambini

Musica, animazione e baby dance per i più piccoli in attesa dell’arrivo del Nuovo Anno.

Con Magic Alex, truccabimbi, baby dance, giochi e intrattenimenti.

Martedì 1 gennaio / Ritrovo 14.00

Piazza Torre Santa Maria

Passeggiata del Primo dell’Anno

Una passeggiata con la guida provinciale Luca Patelli, per iniziare al meglio il nuovo anno: all’aria aperta, sul nostro territorio, tra macchia mediterranea, vigneti e oliveti. Al ritorno, scambio di auguri con panettone e cioccolata calda. Durata 2 ore circa.

Martedì 1 gennaio / Ore 14.00-18.00

Piazza Torre Santa Maria

Brindiamo al Nuovo Anno

Musica, ballo e animazione a cura di Dj Tex, spumante e panettone in riva al mare per brindare insieme all’inizio del Nuovo Anno.

Sabato 5 gennaio / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Karibe Band Show

Sabato 5 gennaio / Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Laboratorio “Aspettando la Befana”

Laboratorio tematico per bambini a cura della Cooperativa Diana.

Sabato 5 e domenica 6 gennaio / Tutto il giorno

Palestra Scuole Medie – Piazza dei caduti

26° Trofeo indoor Epifania

Trofeo di tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri SBM di San Bartolomeo al Mare.