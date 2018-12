Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sono terminare con un lieto fine le ricerche della signora di 90 anni dispersa. La donna era uscita di casa, intorno a mezzogiorno, senza che i parenti se ne accorgessero e aveva trovato un passaggio da una ragazza, fino ad Arenzano, dalle suore Pietrine. Una volta scoperta la sparizione i famigliari hanno messo in allarme al 112. I vigili sono intervenuti con la squadra di Multedo e il posto di comando avanzato UCL di Savona. La Croce Rossa ha inviato le unità cinofile e sono giunti i carabinieri e personale della protezione civile. Il ritrovamento è avvenuto grazie a Facebook. Una persona del convento, consultando il social, si è accorta della richiesta di aiuto da parte di parenti ed ha avvistato i carabinieri. La conferma è arrivata alle 17.40.

