In carriera, Paolo Ragosa ha vinto anche un bronzo europeo e tre scudetti ed una Coppa Campioni con squadre di club. Venendo successivamente insignito della Medaglia d’Oro al Valore Atletico ed è Cavaliere Ufficiale della Repubblica. La Rari Nantes Imperia è orgogliosa dell’onorificenza conferita a Paolo, responsabile del settore pallanuoto giallorosso, che quotidianamente trasmette la sua conoscenza e la sua passione ai nostri allenatori ed ai giovani atleti della nostra Città. Insomma, c’è un pezzo di Imperia tra i Collari d’Oro di quest’anno.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha conferito il Collare d’Oro al merito sportivo a Paolo Ragosa, la più alta onorificenza alla quale uno sportivo possa ambire. Ragosa è stato insignito del Collare d’Oro insieme agli eroi di Berlino ’78 che portarono in Italia il primo titolo mondiale di pallanuoto, prevalendo sulle leggendarie Ungheria, Yugoslavia ed URSS. A ricevere il riconoscimento dalle mani del Presidente Malagò, oltre a Ragosa, sono stati: Alberto Alberani, Sillvio Baracchino, Romeo Collina, Gianni De Magristris, Massimo Fondelli, Alessandro Ghibellini, Sante Marsili, Mario Scotti Galletta, Roldano Simeoni.

