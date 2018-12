Per tutti gli appassionati e gli sportivi, l’appuntamento è fissato a venerdì 28 dicembre, ore 16.30, alla Piscina Cascione: l’imperiese Carla Carrega si racconta.

La giovane giocatrice è partita da Imperia con direzione USA , nel 2014, dopo aver vinto lo scudetto con la calotta della Rari Nantes Imperia: la University of California, con sede a Berkeley, l’ha selezionata per giocare nella squadra Cal Golden Bears e proporle un percorso di studio in Economia.

Un’occasione arrivata grazie alla pallanuoto e che Carla non si è lasciata sfuggire. Con la collaborazione della Rari, ha deciso di raccontarsi in una lunga chiacchierata che verrà anche trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del club. Sarà un incontro aperto a tutti, un momento piacevole e di formazione per i più giovani che inseguono un sogno a stelle e strisce.