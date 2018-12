Con una Gran tombolata in programma venerdì 28 dicembre nel salone di Auser Filo d’Argento in Salita Frati Minimi 3 ad Imperia Oneglia si conclude l’azione di socializzazione del Progetto “Interventi di Comunità per Anziani Invecchiamento Attivo della Regione Liguria”. L’appuntamento è per le 15, la partecipazione è gratuita per gli ultra sessantenni ed i ragazzi di età inferiore a 12 anni. Al termine un brindisi augurale per il nuovo anno.