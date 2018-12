Due turisti originari del Sud della Francia sono morti nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre dopo essere rimasti intossicati dal monossido di carbonio in uno chalet isolato in provincia di Cuneo. I corpi senza vita dei turisti, entrambi di 57 anni, sono stati ritrovati dopo che alcuni vicini avevano lanciato l’allarme. Al momento dell’intervento dei soccorritori nell’abitazione, in Val Maira, in Borgata Fusina nel comune di Monterosso Grana, era ancora accesa una delle due stufe a legna che hanno provocato la tragedia.