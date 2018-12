Sull’Aurelia a Sanremo in corso Mazzini ieri pomeriggio si sono scontrate una Fiat Panda ed una moto di grossa cilindrata su cui viaggiavano due fratelli 50enni, residenti a Ventimiglia. I due sono stati ricoverati in ospedale ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi (uno di loro ha riportato una lesione ad un polpaccio). A provocare l’incidente sarebbe stato un problema di precedenza, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.