Anche il Nido Villa Peppina di Sanremo, gestito dalla Cooperativa Jobel, saluta l’arrivo del Natale con una festa in compagnia delle famiglie. Sono stati realizzati dai bambini insieme alle educatrici e ai genitori piccoli pupazzi di neve e altri lavoretti come dono di Natale, e una ricchissima merenda a base di pizza, focaccia e torte, ha dato alla mattina in festa un tocco di familiarità e di condivisione. Le educatrici del Nido ringraziano i bambini e le famiglie, a cui mandano un sincero augurio di buon Natale.