La Palestra Comunale di Ospedaletti si è trasformata nello scenario di un emozionante spettacolo a tema natalizio, con canti e coreografie, offerto dai bambini della Scuola Primaria “E.De Amicis” di Ospedaletti.

Guidati dalle loro insegnanti, i ragazzi si sono cimentati in canti tradizionali che hanno evocato la magica atmosfera del Natale, ma anche in canzoni e riflessioni che hanno ricordato il vero senso di questa festa.

Sulle note dell’ultima canzone, ha fatto il suo ingresso Babbo Natale, unendosi al festoso balletto e regalando dolcetti a tutti i bambini.

Il Sindaco Paolo Blancardi, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ha consegnato alla Dirigente Scolastica Silvia Colombo un nuovo defibrillatore, che sarà posizionato all’interno del plesso scolastico di Ospedaletti, per ulteriore garanzia di sicurezza degli ambienti scolastici.

La festa si è conclusa con una tradizionale merenda, panettone e cioccolata calda per tutti.