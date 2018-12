Natale ricco di regali per i bimbi ricoverati in Pediatria a Imperia e Sanremo

Un sentito ringraziamento da parte di tutta l’Azienda per la grande sensibilità dimostrata da tutti coloro che con la loro presenza, in questi particolari giorni di festa, hanno voluto rendere spensierata e gioiosa la permanenza in reparto dei più piccoli e delle loro famiglie