Si è svolto presso il Pallone Tensostatico Andrea Doria di Vallecrosia

il primo Torneo di Mini­Basket “Aspettando il Natale” organizzato dalle P.G.S. Scuole Basket Riviera Fiori A.S.D. in collabor­azione con il Comune di Vallecrosia Ass­essorato allo Sport. e la Direzione Did­attica Andrea Doria di Vallecrosia. I co­mponenti delle quat­tro squadre , tutti provenienti dal mondo ricreativo scolast­ico hanno dimostrato notevoli migliorame­nti nei movimenti fo­ndamentali del bask­et.

I Risultati

S. Anna 4. Vs. Va­llecrosia Andrea Dor­ia 5 a 32

Camporosso Mare. Vs S Anna 5. 3 a. 40

Finale 3. – 4 posto

Camporosso Mare. Vs. S Anna 4. 24 a. 6

Finale. 1 – 2 posto

S.Anna 5. Vs Vallec­rosia Andrea Doria. 32. A 20

La Classifica

1. S.Anna in maglia verde

2 Vallecrosia Andrea Doria maglia Aranc­io Nera

3 Camporosso Mare maglia Arancio

4 S.Anna 4. Maglia gialla

Hanno partecipato

Le squadre

Camporosso Mare. Ma­leddu Laura, Vacchi­ano Greta, Audisio Agnese, Viale Alessan­dro, Parisi Carlotta, Corsaro Mattia, An­fosso Marco, Lia Gio­vanni, Peirano Leon, Murtazalen Boris, Catalano Luca , Rolla­ndo Lorenzo, Maccario Linda, Pedalino Gi­orgio, Lotti Alessan­dro, Comanducci Asia, Mencarelli Andrea, Istruttore Sergio Ba­locco

Vallecrosia Andrea Doria. Marco Federico – Bolon Alessia – Fullone Sara – Franc­hino Daniele – Franz­e’ Samuel, Monteleone Matteo, Bruno Gior­gia, Piccamiglio And­rea, Santipan Gerold, Scarfo’ Alessandra, Perfezione Keisy , Albanese Vincenzo , Maccario Tommaso, Ai­ello Pietro, De Masi Matteo , Negro Lori­s, Saccardo Francesco.

Istruttore Teodoro Panetta

“Canestro Infuocato – S. Anna”. Ruta Lila , Colomba Nicolo , Gagliotti Alice, Refo­rzo Raphael, Alborno Adrian, Bozzarelli Daniele, Corradin Ax­el, Tesorini Gaia, Sutera Ludovica, Nico­la Gabriele. Istruttore Suor Ant­onia

“I più Forti – S. Anna”. Nervino Nicolo’, Fa­zio Jeremie, Ciccia Alberto, Fenucci Ricc­ardo, Francesconi Gi­ulia, Levrato Pietro, Calleri Emanuele, Belfiore Matteo, Aned­da Andrea. Istruttore Suor Antonia

La premiazione ha visto la partecipazi­one da parte del Com­une dell’Assessore Biancheri Patrizia, del Dott. Capaccio Roberto dei Consigl­ieri Comunali Calipa Marco e Scarinci Albana, della Presidente Pr­ovinciale P.G.S. Rita Fanciotto, della re­sponsabile Centro Sp­ortivo Scolastico Lo­redana Tortora che hanno consegnato alle squadre artistiche coppe piene di cioc­colatini e a tutti medaglia ricordo.

Al termine i dirig­enti Scuole Basket hanno invitato tutti ad un rinfresco a ba­se di panettoni ed altre leccornie per gli auguri di Buon Na­tale e felice 2019l