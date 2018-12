Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Sabato sera a Dolcedo nella frazione di Lecchiore una cinquantina di nigeriani, che aveva partecipato ad una festa privata, ha cercato di salire sull’ultimo pullman del giorno. Ma la capienza del piccolo mezzo era inferiore al numero di “aspiranti viaggiatori”. Alcuni tra loro, alterati dall’alcol, hanno protestato e rotto un vetro del bus. Il conducente ha chiesto aiuto ai Carabinieri, ma al loro arrivo gli stranieri si erano già dileguati, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)