Ottavio Zerbone ha 106 anni, è nato a Casanova Lerrone (Savona) nel 1912 e vive dagli anni ’80 a Diano Marina, insieme al figlio Paolo e alla nuora. Questa mattina, in occasione del Santo Natale, ha ricevuto la visita del vice Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi che gli ha consegnato una targa a nome di tutti i cittadini. “Era molto emozionato e commosso – ha dichiarato Za Garibaldi – e la nostra visita gli ha fatto molto piacere. Mi ha confidato che non ci sono segreti per la longevità, lui fino a 3 anni fa ha lavorato nell’orto: solo tanto lavoro, coltivare e mangiare i frutti della terra. Gli ho promesso che tornerò a settembre a fargli gli auguri per il 107mo compleanno, mi ha risposto di fare con calma, tanto la nostra presenza oggi gli ha donato altri 20 anni di vita”.Ottavio Zerbone è stato decorato con la Croce di guerra al Valor militare. Tra i vari fronti militari, anche la Campagna di Russia.