Prosegue la campagna tesseramento 2019 della Confartigianato di Imperia. Tutti gli associati possono usufruire di una serie di servizi che riguardano le consulenze per gestione di impresa, assistenza sindacale, formazione, credito e ricerca di finanziamenti, pratiche ed adempimenti in tema di ambiente, medicina del lavoro, lo sportello Mepa, i corsi di sicurezza sul lavoro ed i relativi aggiornamenti, consulenze sull’assistenza medica con San.Arti, promozione e marketing, il Caaf, patronato e pensioni, pratiche per lavorare in Francia e a Monaco, consulenza fiscale, assistenza appalti, ufficio paghe, ufficio contabilità, partecipazione a fiere ed eventi.

A disposizione ci sono poi numerose convenzioni con opportunità riservate ai titolari delle imprese associate e ai loro familiari, che riguardano acquisto di beni e servizi: acquisto di veicoli commerciali, autovetture e motoveicoli (con sconti fino a mille euro con i principali marchi), carburanti per autotrazione, polizze assicurative, servizi di assistenza stradale, biglietteria aerea e ferroviaria, servizi alberghieri, autonoleggio, tessere Aci, contratti di telefonia, spedizioni tramite Poste Italiane, diritti di autore Siae. Previste anche tariffe agevolate su luce/gas con Unogas (per datori di lavoro, dipendenti e familiari, sia per utenze aziendali sia domestiche) e una convenzione con Banca di Caraglio.

La Confartigianato della provincia di Imperia è presente sul territorio con numerosi uffici: oltre alla sede principale di Sanremo, è possibile rivolgersi a quelle di Imperia, Ventimiglia, Bordighera, Diano Marina e Arma di Taggia.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0184 / 524517 oppure inviare una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it