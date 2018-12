Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Anche la Scuola d’Infanzia di Chiusavecchia, gestito dalla Cooperativa Jobel, venerdì scorso ha concluso l’anno solare con la Festa di Natale. Che si è svolta in compagnia delle famiglie e del parroco del paese, tra canti, consegna dei regali e merenda. I bambini della scuola hanno allestito “il Natale a Chiusavecchia” e l’albero dell’Avvento, addobbato con piccoli pacchi, ognuno con una data e un simbolo, dal 2 al 25 dicembre, aspettando la nascita del Bambin Gesù. Hanno poi cantato la canzone Fiocco di neve, vestiti da tanti piccoli fiocchi di neve, e la filastrocca augurale L’alfabeto di Natale. Le maestre hanno poi consegnato i loro doni ai bambini (che nei giorni precedenti avevano già ricevuto quelli del Sindaco), realizzati con materiali di riciclo. La merenda finale h poi concluso il pomeriggio di festa. Le maestre Franca ed Elga ringraziano i bambini della scuola, le loro famiglie, il parroco e il Sindaco e augurano a tutti un Buon Natale.

