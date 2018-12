Approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, il parere che dà il via libera all’approvazione del Piano Urbanistico semplificato del Comune di Castelvittorio: “Dopo anni di attesa– spiega l’assessore Scajola – anche questa realtà andrà a dotarsi di un nuovo strumento di pianificazione. Siamo molto soddisfatti: la nostra amministrazione, fin dall’inizio del mandato, ha lavorato per fare in modo che tutti i comuni possano adottare, nel più breve tempo possibile, piani urbanistici moderni, avendo così a disposizione strumenti efficaci per la riqualificazione e il miglioramento urbanistico dei loro territori”.

Semaforo verde anche per una variante al Piano urbanistico del comune di Taggia: “Si tratta – spiega l’assessore Scajola – di una modifica che consentirà la riqualificazione di un fabbricato che si trova in zona Regione Doneghe, con cambio di destinazione d’uso, e che darà così nuove possibilità al comune di Taggia”.