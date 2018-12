I due ristoranti del Casinò di Sanremo sono rimasti a secco di coperti nell’ultimo fine settimana. I tavoli del Roof Garden e del Biribissi erano sparecchiati perfino durante “Sanremo Giovani”. La situazione è tale che la direzione starebbe correndo ai ripari per salvare la serata del 31 dicembre quando al Roof Garden si terrà il cenone-spettacolo con Berry, Lauretta e la Sharyband mentre al Biribissi ci sarà il brindisi dopo lo spettacolo in Teatro con la Cuccarini e Ingrassia. Per evitare l’irreparabile non si esclude di reperire un catering esterno per la serata, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.