Non solo ippica, non solo sport, ma anche spettacoli di intrattenimento, clima natalizio e prodotti tipici sono gli ingredienti di domenica 23 dicembre,all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga, in occasione della finale del Campionato dei 4 anni, Gran Premio di carattere nazionale, di gruppo 1 (quindi tra le più importanti corse del calendario italiano), con dotazione di 110mila euro, con alcuni nomi altisonanti tra i fantini al via.

Un’iniziativa che dimostra la volontà di rilancio sia del movimento nazionale, come emerge dai primi provvedimenti del nuovo governo, sia per quanto riguarda l’ippodromo ingauno, la cui società di gestione strizza l’occhio, oltre che agli appassionati, ad un pubblico composto da famiglie e da turisti.

Oltre alla competizione già citata, altre sei interessanti corse hanno allietato lo spettacolo, tra cui una corsa di carattere benefico riservata alle “stelle”, che ha coinvolto artisti, politici, vip e appassionati del mondo ippico, ed una riservata alle sole amazzoni, professioniste e non, in gara senza l’ausilio del frustino. I proventi delle scommesse della corsa delle stelle, sponsorizzata dal Frantoio Baglietto e Secco di Villanova d’Albenga, verranno devoluti al meritevole progetto StelleXAmandola.

Un ricco bouquet di eventi ha fatto da corollario all’importante evento ippico. Spiccano la partecipazione del comico Beppe Braida, che ha intrattenuto i presenti per l’intero pomeriggio, le spettacolari esibizioni dei Giullari del 2000, animatori e artisti di strada che hanno accolto il pubblico sui loro trampoli e proposto lo spettacolo delle bolle giganti e, al calar del sole, la danza delle farfalle luminose. E ancora il Mago Taz e la sua assistente truccabimbi, inoltre, per i più piccoli, i pony per il battesimo della sella e l’immancabile presenza di un Babbo Natale in carne ed ossa, con tanti doni da consegnare ai più giovani. Con l’opportunità di brindare, tutti insieme, al Natale e al nuovo anno in arrivo.

Ospiti della giornata le vetture del Fiat Club 500 di Garlenda e delle Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga, che hanno impreziosito il parterre ed accompagnato i guidatori partecipanti al Gran Premio in una sfilata a bordo pista.

Non è mancata, in un’iniziativa molto legata al territorio, la degustazione di prodotti ed eccellenza locali con diversi stand di aziende della zona.

Questi i nomi e i numeri dei partenti (cavalli e rispettivi fantini) del Gran Premio (Finale Campionato 4 Anni, 2060 metri)

1 VERY JOY (Ant. Di Nardo)

2 VANGUARDIA (R.Vecchione)

3 VAPRIO (Gaet. Di Nardo)

4 VERTIGO SPIN (non partente)

5 VALCHIRIA OP (Fed. Esposito)

6 VENANZO JET (L.Baldi)

7 VASCO DANY GRIF (V.P. Dell’Annunziata)

8 VENIVICI ROC (F. Rocca)

9 VAE VICTIS CLUB (Man.Matteini)

10 VISCARDA JET (F. Pisacane)

11 VOLTAIRE GIFONT (P. Gubellini)

12 VICTOR CHUC SM (non partente)

13 VOLTURINA JET (Santo Mollo)

Per maggior informazioni si possono visitare il sito (www.ippodromodeifiori.com) e la pagina Facebook dell’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga.