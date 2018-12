Nel pomeriggio di sabato 22 dicembre, nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, un folto gruppo di ragazzi e dirigenti rappresentanti la società biancazzurra ha partecipato alla Santa Messa del “Natale delle Associazioni”.

La Santa Messa, celebrata da Monsignor Antonio Suetta, vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, ha coinvolto diverse realtà locali appartenenti sia al mondo sportivo che ad altri ambiti sociali.

Il Vescovo, Delegato per tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Ligure, è stato omaggiato con una speciale maglia della Sanremese (personalizzata con nome e anno di nascita), consegnatagli dai responsabili del settore giovanile Fabio Coccoluto ed Aleandro Dal Monte che hanno fortemente voluto partecipare a questa iniziativa.

La Sanremese, unica società calcistica ad aver preso parte alla Messa, coglie anche l’occasione per ringraziare l’incaricato diocesano Silvio Astini per la disponibilità mostrata nella organizzazione di questo sentito evento.