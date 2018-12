Alassio FC-Imperia 2-2

Formazioni:

Alassio FC

1 Ventrice 2 Oxhallari 3 Viganò (55′ Pastorino) 4 Galleano (82′ Bislo) 5 Battipiedi 6 Franco (75′ Gerardi) 7 Sassari 8 Odasso 9 Lupo 10 Ottonello 11 Grande

A disp: 12 Guerrina 13 Bislo 14 Pastorino 15 Damonte 16 Vullo 17 Gerardi 18 Mandraccia 19 Spampinato

Imperia

1 Trucco 2 Ambrosini (61′ Risso) 3 Fazio 4 Martelli 5 Laera 6 Di Lauro 7 Cavallone 8 Giglio 9 Tahiri 10 Costantini 11 Faedo

A disp: 12 Meda 13 Correale 14 Fatnassi 15 Franco 16 Pelliccione 17 Roda 18 Risso 19 Moscatelli 20 Castagna

Ammoniti:

Alassio FC 25′ Galleano, 82′ Di Mario

Imperia 68′ Fazio, 71′ Di Lauro, 85′ Martelli

Cronaca:

Ultima giornata del girone d’andata per il campionato di Eccellenza Liguria con l’Imperia ospite dell’Alassio FC presso lo stadio “Ferrando”. Buona presenza di spettatori con un folto gruppo di sostenitori nerazzurri al seguito della squadra. Possono ammirare una bella partita che inizia subito a ritmi molto alti con la squadra di casa che cerca il gol del vantaggio al 8′ con Lupo che impegna Trucco con un tiro rasoterra sul secondo palo. L’estremo difensore nerazzurro devia lateralmente prova ad avventarsi sulla respinta Grande ma Trucco si supera con un fantastico doppio intervento sventando la minaccia. Al 13′ arriva la prima

rete della partita grazie ad un colpo di testa di Laera che approfitta del cross dalla fascia sinistra di Costantini per colpire di testa, nulla da fare per Ventrice.

Al 21′ perde la palla uno dei tanti ex di questa partita, Giacomo Fazio, mettendo Lupo nelle condizioni di poter trovare il pareggio ma l’uscita di Trucco prima e la

copertura di Di Lauro in difesa della sua porta non permettono alla conclusione rasoterra di finire in rete. Al 45′ trova il pareggio Oxhallari per i padroni di casa

che approfitta di un cross di Sassari su calcio d’angolo per svettare di testa e superare Trucco.

Secondo tempo

Parte fortissimo l’Imperia realizzando al 47′ una bellissima rete di Cavallone al suo primo gol stagionale con la maglia nerazzurra dopo un ottimo assist di Faedo che supera due uomini sulla fascia sinistra dopo di che riesce a servire con un passaggio rasoterra al centro dell’area di rigore Cavallone ben posizionato per superare Ventrice. Al 50′ occasione per l’Alassio FC con Lupo che prova un tiro cross dovve per pochissimo non arriva Grande per la ribattuta in rete. Al 61′ prova ancora Cavallone su assist di Costantini dal limite dall’area ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 66′ ancora Imperia con Faedo che prova un azione personale che si conclude con un tiro sul primo palo ma la conclusione è troppo lenta e finisce comodamente tra le braccia di Ventrice. Al 72′ prova su calcio di punizione dal limite dell’area di rigore Ottonello ma il suo tiro finisce di poco alto sopra la traversa. Quando la partita sembrava ormai finita Oxhallari trova il pareggio al 87′ con un azione molto simile al primo gol dei padroni di casa, Grande crossa al centro dell’area di rigore dove trova Oxhallari che svetta di testa superando Trucco. Al 94′ ancora un occasione per l’Imperia sui piedi di Tahiri che prova la conclusione da posizione defilata dentro l’area di rigore ma il tiro non è ben calibrato finendo fuori.