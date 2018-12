Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Chi scappa realmente dalla guerra e rispetta le nostre norme e regole va accolto e aiutato. Furbacchioni, viziati e violenti che non le rispettano devono tornare a casa loro. Senza se e senza ma”.

I territori delle nostre pacifiche comunità non possono essere ostaggio di facinorosi, che magari pretendono diritti e privilegi ma non adempiono ai loro doveri infischiandosene della legge e delle normali regole di convivenza civile.

Alcuni africani violenti, alterati dall’alcol, avrebbero preso d’assalto un mezzo della Riviera Trasporti, rotto i vetri dei finestrini e danneggiato gli interni solo perché non c’era posto per tutti sulla piccola corriera che li avrebbe riportati verso Imperia. L’autista è stato costretto ad allontanarsi e a cercare aiuto. Sono dovuti intervenire i Carabinieri, che ora stanno identificando i responsabili, fuggiti al loro arrivo.

“Migranti, paura nel nostro entroterra. Altro che risorse. Secondo quanto riferito da residenti della zona e dai media locali, ieri sera si è registrato un grave episodio dopo che una cinquantina di nigeriani si erano riuniti per una festa organizzata da un loro connazionale nel bellissimo e tranquillo borgo di Lecchiore (Comune di Dolcedo).

