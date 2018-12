A Sanremo hanno rubato la tessera bancomat ed il “pin” ad un’anziana ed hanno effettuato prelievi in diversi sportelli bancari della Riviera intascando 2600 euro. La Squadra Mobile ha finalmente identificato i responsabili del furto-raggiro avvenuto ad agosto. Si tratta di un marocchino di 38 anni e di un algerino di 37, due “trasfertisti del crimine” arrivati da Marsiglia. Nel giorno del furto si erano poi spostati in provincia effettuando i prelievi in diverse filiali, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.