Un Natale speciale per i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria di Sanremo che oggi riceveranno doni e sorprese, alle ore 11 la responsabile del negozio “Grom Gelateria” Daniela Di Gloriasarà presente, con giochi da tavolo per i bambini, presso la pediatria di Sanremo ed a seguire alle 11.30 sempre nel reparto di Pediatria di Sanremo arriverà una rappresentanza di iscritti al gruppo Facebook ( Rossana Arnone- Samirah Muran- Maria Bruno) ” Sei di Sanremo se…” con sorprese ed omaggi.

