A Bordighera grande partecipazione dei ragazzi e delle ragazze delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ruffini” di via Pelloux al torneo di pallamano che si è svolto nella mattinata di giovedì 20 dicembre alla palestra C.Conrieri , torneo organizzato dal professore di Scienze Motorie Aldo Oliva con la collaborazione dell’ABC Bordighera Handball.

Il torneo, articolato in partite con squadre femminili e squadre maschili è giunto alla sua terza edizione ed ha visto la partecipazione di oltre 80 ragazzi e ragazze che si sono sfidate all’insegna del divertimento con grande impegno, sostenute dal tifo dei propri compagni di classe.

Un bravo a tutti i partecipanti che hanno dato vita ad bellissimo ed avvincente torneo con in campo molte giovani promesse in erba della pallamano.

Il torneo femminile è stato vinto, dopo una esaltante ed equilibrata finale, dalla classe 1^ C mentre quello maschile dalla classe 1^ D.

Questo il tabellino delle partite.

Torneo femminile

partita 1^C contro 1^ D 7 – 2

partita 1^A contro 1^ B 4 – 1

finale 1^A contro 1^C 0 – 3

Torneo maschile

partita 1^C contro 1^ D 1 – 4

partita 1^A contro 1^ B 3– 4 ai rigori

finale 1^D contro 1^B 3 – 1