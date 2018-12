Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Un 43enne di Imperia si è appostato nel vialetto che porta a Villa Ninina ed ha atteso il sindaco di Imperia Claudio Scajola. Al suo arrivo gli ha chiesto di dargli del denaro e di trovargli un lavoro. L’uomo nei mesi scorsi avrebbe compiuto un’azione simile con il prefetto Silvana Tizzano. Una pattuglia è arrivata in pochi minuti e ha identificato il 43enne. Si è deciso di aumentare la sorveglianza nei confronti del sindaco, con passaggi di pattuglie nella zona dove abita e davanti al Comune, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)