Dall’8 gennaio 2019 su internet sarà possibile prenotarsi per acquistare gli abbonamenti per assistere alle 5 serate del 69° Festival di Sanremo. Il sito a cui rivolgersi, dalle 15 dell’8 gennaio sino alle 12 del 9 gennaio, è http://sanremo2019.aristonsanremo.com. I prezzi sono di 1290 euro in platea e di 672 in galleria. Non saranno assegnati più di due abbonamenti a persona. Dopo essersi prenotati gli aspiranti spettatori dovranno attendere il 14 gennaio per sapere se potranno assistere al Festival, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.