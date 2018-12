Non si arresta l’attività della Polizia di Frontiera che, nell’ambito del rafforzamento del sistema disposto dal Questore di Imperia, Cesare Capocasa e dal Direttore della 1^ Zona di Torino, Raffaele Cavallo, continua a collezionare azioni di rilievo, mettendo a segno risultati importanti, anche nella settimana appena trascorsa e in particolare nel corso di due servizi di controllo straordinario effettuati nelle date 14 e 20 dicembre. Nel dettaglio gli uomini del Dirigente Martino Santacroce, impegnati nei numerosi valichi di competenza – Autostrada A10, Ponti San Luigi e San Lodovico, Stazione Ferroviaria – hanno effettuato controlli straordinari in frontiera, suddivisi in 31 pattuglie composte da 74 uomini, con la cooperazione di unità della polizia francese.

Questi i risultati:

1.045 persone controllate di cui 597 extracomunitari

189 veicoli ispezionati, di cui 15 autobus

1 espulsione

5 arresti, come di seguito specificato:

Nei pressi della barriera autostradale: