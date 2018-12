Oggi pomeriggio alle ore 17,30, nella Sala Polivalente comunale di Via C. Colombo, si terrà il quinto appuntamento con le presentazione di libri:sarà il turno de La carta del burro di Paola Maccario. Si tratta di una biografia di una giovane donna italiana, di padre ebreo e di madre cattolica, che abbraccia il periodo della seconda guerra mondiale, ambientato soprattutto nel Ponente Ligure: una donna guardata con pregiudizio, razziale e non solo perché madre senza essere sposata, capace di mantenere la famiglia da sola quando morirà il suo compagno.La presentazione del libro ci mostrerà uno spaccato di un’Italia che non c’è più, con pregiudizi e dolori ma pure con tanta solidarietà e gioia.L’opera viene presentata in anteprima nazionale proprio a Vallecrosia.