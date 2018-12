A Vallecrosia continuano gli atti vandalici ai danni delle auto in sosta in città. A denunciare questa volta è la ex consigliera comunale Veronica Russo con un post sul suo profilo social che riportiamo qui sotto

Ore6.00 suona la sveglia vedi tua mamma uscire per andare al lavoro ….. dopo solo due minuti la vedi rientrare e chiedierti la macchina ….. pensi che qualcosa non vada d chiedi e lei che ti risponde nuovamente 4 gomme tagliate ….

Casualità???? Non mi sembra più una scelta tanto casuale ……..

E che non mi si dica di non creare allarmismo perché il primo che lo dice mi da 1000 euro per cambiare le gomme …. visto che questa è la seconda volta in 6 mesi !!!!!!!

La Consigliera non è la prima cittadina a pensare che questi atti siano non del tutto casuali al momento però si tratta di ipotesi che dovranno nel caso essere confermate dalle indagini.