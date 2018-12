I Carabinieri forestali hanno denunciato Massimo Di Fazio, 45enne sindaco di Triora, in merito ad un’isola ecologica fuorilegge. A inizio dicembre una pattuglia ha effettuato un sopralluogo nell’ex caserma Tamagni usata come isola ecologica. I militari hanno rilevato l’”affollamento” dei cassonetti e la mancanza di griglie per la raccolte delle acque. E’ stata ora firmata un’ordinanza che ha portato alla chiusura dell’isola ecologica, la sospensione della raccolta porta a porta e il riposizionamento dei cassonetti in paese, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.