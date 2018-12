Continuano i controlli in attuazione dell’operazione “Scuole Sicure”, coordinata dalla Prefettura di Imperia e che vede coinvolta la Polizia di Stato in controlli mirati nelle scuole di tutta la provincia per contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio della sostanza stupefacente, specialmente tra le più giovani generazioni.

Nei giorni scorsi Kora, il cane anti droga dell’Unita Cinofila della Polizia di Stato di Genova appositamente aggregata per l’occasione, è stato impiegato per i controlli al Ruffini, al Vieusseux e al Polo Tecnologico Nautico di Imperia. Successivamente i cinofili si sono recati al Liceo Cassini di Sanremo.

Due minori sono stati “fiutati” dal cane anti droga: all’interno dei loro zaini la Polizia ha rinvenuto una modica quantità di sostanza stupefacente. Inoltre, uno dei due, portava con se anche un bilancino di precisione e delle bustine per il confezionamento dello stupefacente.

Entrambi i minori sono stati segnalati alla locale Prefettura in qualità di assuntori.

Le attività tese alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha impegnato la Polizia di Stato, nel corso della scorsa settimana, con numerosi controlli a tappeto: un 18enne è stato denunciato per spaccio e 5 ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 25 anni, sono stati segnalati alla Prefettura ex art 75 dpr 309/90.