“Un particolare ringraziamento al privato benefattore per questa teca che ospiterà il defibrillatore di Coldirodi, che va ad ampliare il numero di defibrillatori presenti sul territorio”, ha commentato il vicesindaco Costanza Pireri.

Questa mattina a Coldirodi è stata posizionata una teca che andrà a contenere un defibrillatore, già presente nella frazione ma finora ospitato in un locale privato.

