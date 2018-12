Claudio Baglioni ieri a Sanremo, per alcuni spot della Rai che lanceranno il Festival di Sanremo 2019, ha indossato i panni di benzinaio, di vigile urbano e di parroco di San Siro. Il primo ciak è avvenuto al distributore di benzina in via Padre Semeria, vicino al casello autostradale. Il secondo nei giardinetti antistanti il Morgana, sul lungomare tra i due porti, il terzo di fronte alla Concattedrale. In uno sketch Baglioni si è ritrovato alle prese con un Rocco Papaleo alla guida di un Maggiolone, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.