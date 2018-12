Questa mattina il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, hanno salutato, alla presenza del Comandante Claudio Frattarola, i dieci nuovi assunti nel Corpo di Polizia Municipale.

Dieci agenti, 5 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato, che andranno a rinforzare l’organico della Polizia locale.

“Abbiamo rispettato un impegno programmatico. Un punto molto importante perché andrà a consentire l’incremento del controllo del territorio e l’attivazione di nuovi servizi, come il presidio delle frazioni, riattivato da poco proprio grazie a queste nuove assunzioni. Un grande in bocca al lupo ai nuovi Agenti di Polizia Municipale e un ringraziamento a tutti gli Agenti del Corpo per l’importante lavoro che portano avanti ogni giorno”, hanno dichiarato Il Sindaco e il Presidente.

L’Amministrazione ha inoltre completato l’acquisto di 4 nuovi scooter e nuovi caschi in dotazione per l’organico della Polizia Municipale.