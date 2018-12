La Sanremese lancia la linea merchandising ufficiale 2018/2019. Da oggi sul sito ufficiale e nei punti vendita della società saranno in vendita tutti i nuovi prodotti griffati Sanremese.

I tifosi matuziani potranno trovare la maglia da gara ufficiale al prezzo di 65 euro e poi: t-shirt chic back con la scritta “Lotta sempre per ciò che ami” (15 euro), sacca tempo libero (25 euro), gilet dark blue (50 euro), sciarpa ufficiale (12 euro), cappellino visiera dritta (15 euro), cappellino invernale (10 euro), felpa rappresentanza con cappuccio (40 euro) t-shirt black commemorativa 80 anni Serie B (15 euro).

Dove e quando? Allo stadio Comunale dalle 14.30 ogni domenica in occasione dei match casalinghi, oppure in segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; a Pian di Poma dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

“Proponiamo la nostra linea di merchandising ufficiale per il terzo anno consecutivo – dichiara Emanuele Capelli, direttore marketing – diamo ai tifosi l’opportunità di indossare i colori della Sanremese, lo riteniamo un passaggio importante per la crescita del valore nominale della società e per inserirla sempre più nel tessuto sociale della città. Riempire lo stadio è una missione che passa anche dalla divulgazione dei colori biancoazzurri”.