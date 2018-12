La Sanremese chiude il 2018 e il girone di andata ospitando domani, alle 15, il Borgosesia.

È emergenza infortunati per mister Lupo che dovrà fare i conti con le solite assenze di Giubilato e Castaldo in difesa ai quali si aggiunge anche Pellicanò in attacco. Preoccupa l’affollamento dell’infermeria in casa biancoazzurra, è in forse un elemento per reparto: Videtta in difesa, Brugni a centrocampo e La Fauci in attacco. A loro si aggiunge lo squalificato Fiore.

“A prescindere dagli interpreti e dalle defezioni quella di domani sarà una partita che, dal punto di vista nervoso, deve essere come la finale di Champions – dichiara mister Lupo alla vigilia – voglio chiudere l’anno in maniera positiva nonostante le ultime apparizioni e perché lo meritiamo, sia noi che i tifosi. Abbiamo disputato un girone di andata importante e sarebbe fantastico chiuderlo con una vittoria”.

Il Borgosesia naviga in zona playout con un bottino di 17 punti frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte ed è reduce dalla sconfitta interna di domenica scorsa contro il Milano City.